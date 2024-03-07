Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстан опроверг данные о переговорах с Украиной по закупкам военной продукции РФ

В Казахстане не ведут переговоры с Украиной по закупкам военной продукции РФ

close
100%
Pavel Mikheyev/Reuters

Казахстан не ведет переговоры с «Укрспецэкспортом» о закупках российской военной продукции для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом казахстанское Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о подобных переговорах «не соответствует действительности». В МО Казахстана напомнили, что с 2022 года в стране введен запрет на экспорт вооружения и военной техники.

«Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», — добавили в министерстве.

До этого источник РИА Новости сообщил, что Казахстан может передать «Укрспецэкспорту» комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов СУ-24 и МиГ-29. По его словам, «ниточки тянутся» к зарегистрированным в Астане компаниям TOO «Navico», «BSKey company», TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т.С.».

Похожая ситуация произошла в феврале 2023 года, когда Минобороны Казахстана опровергало слухи об отправке военной техники на Украину. В соцсетях тогда появилось видео с перевозкой бронетранспортеров и грузовиков по железной дороге. Как напоминает ТАСС, авторы утверждали, что запись была сделана в Алма-Ате, а оплаченная из средств западных фондов техника следовала на Украину.

А в апреле оборонное ведомство опровергало сообщения о поставке военной техники России.

Ранее Украина и Казахстан провели совместную полицейскую операцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами