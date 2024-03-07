Казахстан опроверг данные о переговорах с Украиной по закупкам военной продукции РФ

Казахстан не ведет переговоры с «Укрспецэкспортом» о закупках российской военной продукции для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом казахстанское Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о подобных переговорах «не соответствует действительности». В МО Казахстана напомнили, что с 2022 года в стране введен запрет на экспорт вооружения и военной техники.

«Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», — добавили в министерстве.

До этого источник РИА Новости сообщил, что Казахстан может передать «Укрспецэкспорту» комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов СУ-24 и МиГ-29. По его словам, «ниточки тянутся» к зарегистрированным в Астане компаниям TOO «Navico», «BSKey company», TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т.С.».

Похожая ситуация произошла в феврале 2023 года, когда Минобороны Казахстана опровергало слухи об отправке военной техники на Украину. В соцсетях тогда появилось видео с перевозкой бронетранспортеров и грузовиков по железной дороге. Как напоминает ТАСС, авторы утверждали, что запись была сделана в Алма-Ате, а оплаченная из средств западных фондов техника следовала на Украину.

А в апреле оборонное ведомство опровергало сообщения о поставке военной техники России.

Ранее Украина и Казахстан провели совместную полицейскую операцию.