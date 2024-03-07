На Украине оправдали мужчину, который избил работников военкомата

Два суда — первой инстанции и апелляционный — в подконтрольном Украине городе Запорожье оправдали мужчину, который подрался с сотрудниками военкомата, которые пытались вручить ему повестку. Об этом сообщает украинское издание ТСН.

По информации источника, военнообязанного преследовали, когда он поднимался на лестнице в свою квартиру. Сотрудники военкомата пытались помешать ему зайти домой, после чего началась потасовка, которую сняла на видео жена потерпевшего. Обе стороны подали в суд из-за повреждений. Было возбуждено дело в отношении военнообязанного по факту сопротивления представителю власти.

Но оба суда приняли решение, что сторона обвинения не доказала, что мужчина совершил уголовное преступление.

7 марта стало известно, что женщины могут пополнить мобилизационный резерв Украины.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над изменением подходов для бронирования работников.

До этого издание The Washington Post писало, что на фоне острой нехватки военнослужащих Вооруженных сил Украины, руководство страны не может объяснить, где находятся и чем заняты 700 тысяч мобилизованных граждан.

Ранее на Украине заявили о невозможности прятаться дома от мобилизации.