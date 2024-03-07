Майор Нацгвардии Украины не исключил дальнейшего отступления ВСУ

Украинским войскам, возможно, придется отступить еще больше вглубь страны из-за неготовности их фортификационных сооружений. Об этом заявил майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман, которого процитировал местный телеканал «Эспрессо».

По словам эксперта, у него есть предчувствие, что в скором времени линия соприкосновения сдвинется на запад. Также он не исключил, что в будущем передовая линия продолжит смещаться.

«Потому что еще не готовы фортификации», — пояснил Гетьман.

Он добавил, что в данный момент Вооруженным силам Украины (ВСУ) очень важно стабилизировать ситуацию на поле боя. В частности, речь идет о предотвращении дальнейшего продвижения российских войск.

3 марта глава подконтрольной украинским властям администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что кабинет министров страны выделил более $34 млн на строительство укреплений в регионе. Как сказал чиновник, специалисты круглосуточно обустраивают линию обороны. При этом он пообещал завершить работу «в кратчайшие сроки».

Ранее министерство внутренних дел Украины анонсировало передачу части Чернобыльского заповедника под строительство фортификационных сооружений.