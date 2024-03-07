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В МИД РФ сообщили, что Украина начала операцию по уничтожению Донбасса до 24 февраля

Мирошник: Киев начал операцию по уничтожению Донбасса за неделю до 24 февраля

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Украина начала спецоперацию по уничтожению Донбасса за неделю до 24 февраля 2022 года, когда Россия начала СВО. Об этом в эфире стрима Народного фронта в соцсети «ВКонтакте». заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Я знаю, что за неделю до 24 февраля Донбасс начали просто уничтожать, началась операция а-ля Ближний Восток. Как Израиль сейчас разносит сектор Газа, так украинцы, их 150-тысячная группировка начала разносить Донбасс. И Донецк, и Луганск — всех бы зачистили», — сказал Мирошник, отметив, что Украина начала операцию 18 февраля.

По его словам, украинская группировка превосходила армии ДНР и ЛНР по численности в пять раз.

6 марта подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы России стремительно наращивают темпы перемещения в зоне СВО, усиливают давление на украинские войска и добиваются успехов на фронте.

В этот же день польский генерал Богуслав Пацек сказал, что в конце апреля — начале мая инициатива в военном конфликте на Украине полностью перейдет к российской армии.

Ранее военный эксперт назвал условия победы России на Украине.

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Операция на Украине
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