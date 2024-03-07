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Индия увеличила число военных на границе с Китаем

Индия направила еще 10 тыс. военных на охрану своей границы с Китаем

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Channi Anand/AP

Индия направила еще 10 тыс. военнослужащих на границу с Китаем. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванные военные источники.

В публикации говорится, что Индия решила укрепить оборону 532 км границы в районе территориального спора с Пекином, участок, который отделяет Тибетский автономный район КНР от северных индийских штатов Уттаракханд и Химачал-Прадеш. Отмечается, что подкрепление присоединится к уже расположенному там воинскому контингенту из двухсот тысяч индийских солдат.

Журналисты отмечают, что «беспрецедентная переброска войск на этот участок границы подчеркивает как стратегическую важность региона, так и его растущую чувствительность в глазах руководства Индии».

До этого сообщалось, что Индия создает систему наблюдения с помощью дронов за участками своих рубежей с Пакистаном и Китаем.

Ранее в Индии арестовали голубя по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

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