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В Совбезе РФ рассказали о цели военных учений НАТО в Европе

Патрушев: участники учений НАТО в Европе отрабатывают сценарий конфликта с РФ

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Военнослужащие из государств-членов НАТО в ходе учений в Европе отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с РФ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, деструктивная роль США в новейшей истории — это очевидный факт. Патрушев уточнил, что ни одна другая держава не спровоцировала столько военных конфликтов и экономических кризисов.

«Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО <...>. За 75 лет своего существования НАТО, в качестве якобы гаранта мира и демократии, развязала более 100 войн и военных конфликтов по всему миру — и готовится к очередным», — подчеркнул секретарь СБ РФ в ходе совещания по вопросам национальной безопасности, которое состоялось в столице Республики Ингушетия.

Он добавил, что целью недавно начавшихся учений союзников в Европе является отработка сценариев конфликта с РФ. Речь идет о маневрах, получивших название «Стойкий защитник-2024». Как сказал Патрушев, подобные мероприятия НАТО ведут к усилению напряженности в мире.

Кроме того, секретарь СБ РФ обратил внимание на планы Североатлантического альянса расширить свое присутствие в ряде регионов. В первую очередь, речь идет об Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Ранее на Западных Балканах открылась первая авиабаза НАТО.

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