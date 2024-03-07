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Глава СК обсудил на совещании в Донецке военные преступления Украины

Глава СК Бастрыкин провел в Донецке совещание о военных преступлениях Украины

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание штаба по расследованию преступлений Украины. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Во время заседания Бастрыкину доложили о расследовании против трех граждан Грузии, которые стали наемниками на Украине. По данным ведомства, Лаша Рухай, Левон Айрапетян и Эрекле Амиранашвили участвовали в боевых действиях в составе «Грузинского национального легиона» за вознаграждение. Дела наемников передали в суд, где решают вопрос об их заочном осуждении. Всего Следственный комитет объявил в розыск около 700 иностранцев, воюющих за ВСУ.

Также на совещании обсудили факты применения ВСУ запрещенных методов ведения войны. Так, СК расследует два дела о стрельбе украинских военных по мирным жителям.

На совещании участники напомнили, что российские следователи работают с эвакуированными жителями Авдеевки, которые рассказали о военных преступлениях ВСУ.

Ранее бывший замглавы минобороны Украины Анна Маляр назвала сдачу Авдеевки освобождением.

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