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В Росгвардии высоко оценили эффективность антидронового ружья «Выжигатель»

Росгвардия: комплекс «Выжигатель» эффективно подавляет украинские беспилотники

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Росгвардия

Российское антидроновое ружье «Выжигатель» эффективно подавляет беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые применяют бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии).

По информации журналистов, недавно на одном из полигонов в Луганской народной республике (ЛНР) прошел сбор сотрудников Росгвардии. В мероприятии приняли участие специалисты, которые работают с передовыми комплексами обнаружения и подавления БПЛА.

«Данный комплекс («Выжигатель». — «Газета.Ru») очень мобилен, с его помощью можно перехватить сигнал, по которому противник управляет беспилотником, после чего принудительно посадить его», — рассказал руководитель учебного сбора с позывным Доцент.

Он добавил, что «Выжигатель» позволяет полностью лишить оператора дрона контроля над летательным аппаратом. При этом человек, который управляет БПЛА, никак не может этому помешать.

В материале уточняется, что в рамках сбора сотрудники Росгвардии получили теоретические знания об упомянутом ружье и отработали навыки обнаружения беспилотников. Более того, бойцы тренировались определять тип дронов и направление их движения.

Ранее в РФ завершили испытания модернизированного антидронового комплекса «Серп».

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