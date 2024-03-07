В Росгвардии высоко оценили эффективность антидронового ружья «Выжигатель»

Российское антидроновое ружье «Выжигатель» эффективно подавляет беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые применяют бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии).

По информации журналистов, недавно на одном из полигонов в Луганской народной республике (ЛНР) прошел сбор сотрудников Росгвардии. В мероприятии приняли участие специалисты, которые работают с передовыми комплексами обнаружения и подавления БПЛА.

«Данный комплекс («Выжигатель». — «Газета.Ru») очень мобилен, с его помощью можно перехватить сигнал, по которому противник управляет беспилотником, после чего принудительно посадить его», — рассказал руководитель учебного сбора с позывным Доцент.

Он добавил, что «Выжигатель» позволяет полностью лишить оператора дрона контроля над летательным аппаратом. При этом человек, который управляет БПЛА, никак не может этому помешать.

В материале уточняется, что в рамках сбора сотрудники Росгвардии получили теоретические знания об упомянутом ружье и отработали навыки обнаружения беспилотников. Более того, бойцы тренировались определять тип дронов и направление их движения.

Ранее в РФ завершили испытания модернизированного антидронового комплекса «Серп».