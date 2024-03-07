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В Киеве рассказали о возможной отправке особых французских войск на Украину

Киевский политолог Бортник: Франция может отправить на Украину особую армию

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Ranu Abhelakh/Reuters

Франция может отправить на Украину Иностранный легион. Об этом сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Войска западных союзников на Украине — это очень вероятный сценарий. Более того, северные страны Европы: Британия, Польша потенциально, страны Балтии, Нидерланды, Франция, они готовы к таким сценариям», — сказал Бортник.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «не исключает» отправку войск НАТО на Украину, и этим высказыванием сделал сенсацию, которая привела союзников Парижа в ужас и сбила всех с толку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

7 марта военный эксперт Константин Сивков заявил, что слова Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину адресованы не России, а Западу.

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев призвал не обращать внимания на воинственные заявления французского лидера, поскольку он, как и большинство западных политиков, ничего не решает.

Ранее американский профессор не смог гарантировать Украине защиту НАТО.

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