Бывшего российского депутата-иноагента Сергея Медведева* оштрафовали за критику СВО

Мотовилихинский районный суд назначил штраф экс-депутату гордумы Перми Сергею Медведеву (признан в РФ иностранным агентом), который критиковал специальную военную операцию на Украине (ВСУ). Об этом сообщили РИА Новости в судебном органе.

Медведев в соцсети 31 декабря 2023 года опубликовал пост с критикой спецоперации и российских властей. На него составили протокол за распространение информации, которая выражает явное неуважение к государству, государственным символам или органам госвласти, отметили в суде.

Материал сначала поступил в Ленинский районный суд города, однако там решили передать дело в суд Мотовилихинского района, так как в этой части Перми Медведев и проживал.

В итоге экс-депутату назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Источник агентства отметила, что наказание может быть обжаловано в течение десяти дней.

Помимо этого в Мотовилихинский суд в конце февраля в отношении Медведева из полиции поступил еще один материал об административном правонарушении. Его рассмотрят 18 марта, заключил источник.

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