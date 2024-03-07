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В США рассказали об ошибке ВСУ при планировании обороны на ключевом участке фронта

BI: ВСУ ошиблись при планировании обороны на участке фронта в районе Авдеевки

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) допустило крупные ошибки при планировании обороны на ключевом участке фронта — в районе Авдеевки. Об этом сообщает американское издание Business Insider.

«Проблемы при планировании привели к тому, что ВСУ упустили возможность вовремя возвести оборонительные линии на ключевом участке фронта», — пишут журналисты.

Они отмечают, что украинские военные стали организовывать оборону рядом с городом только три месяца назад и многого не успели сделать. По данным издания, были вырыты лишь окопы.

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский заявил BI, что личного состава не хватает и строительство обороны отстает от плана.

До этого The New York Times написала, что одной из причин отступления Вооруженных сил Украины является «удивительно слабая» линия обороны к западу от Авдеевки. Обозреватели издания изучили спутниковые снимки, которые были сделаны компанией Planet Labs, и удивились «разреженным рудиментарным траншеям».

Ранее российские военные взяли под контроль южную часть Работино.

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