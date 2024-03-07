В военной разведке Украины рассказали о наемниках в своих рядах

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в своем Telegram-канале заявило, что в рядах международного легиона ГУР служат наемники из более чем 50 стран мира.

В ведомстве заявили, что в рядах подразделения служат опытные бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

Там утверждают, что они участвовали во всех горячих точках противостояния с Россией, включая оборону Киева, боях в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

7 марта Следственный комитет РФ сообщил, что более 700 иностранцев, которые участвовали в боевых действия против России в составе Вооруженных сил Украины, были объявлены в розыск, среди которых граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.