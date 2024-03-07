Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в социальной сети Х, что телеканал CNN обнародовал правду о ситуации с местными жителями в Часовом Яре.

Он отметил, что у властей Украины осталась одна надежда продержаться в населенном пункте. Он уточнил, что речь идет об американском финансировании и оружии США.

Полянский отметил, что местные жители ждут прихода российских сил. Он обратил внимание, что украинские военные используют население в качестве укрытий.

В сюжете телеканала CNN журналист пообщался с двумя местными жителями Часова Яра. Местная жительница рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подъезжают к домам с мирными людьми, прячутся у них за спинами и не реагируют на просьбы уехать. Мужчина же рассказал, что его многочисленные родственники живут в России. После общения корреспондент признал, что местные «нормально относятся к возможному приходу России» в Часов Яр.

В конце февраля советник главы ДНР Ян Гагин заявлял о боях на ближних подступах к городу Часов Яр, который контролируют ВСУ.

Ранее в Пентагоне назвали сдачу Авдеевки предвестником дальнейших поражений ВСУ.