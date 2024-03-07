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Журналисты выяснили, как близко Зеленский был от места взрыва в Одессе

CNN: взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным журналистов, участники кортежа почувствовали удар и увидели «грибовидное облако» дыма после взрыва. Представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук отметил в беседе с CNN, что Зеленский и Мицотакис не пострадали.

6 марта в Одессе во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы. В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие.

Минобороны России заявило о нанесении ракетного удара по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где, по информации ведомства, готовили безэкипажные морские катера для украинской армии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что видел и слышал взрыв в Одессе.

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