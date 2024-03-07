Литовская разведка оценила наличие у РФ ресурсов для ведения боевых действий на Украине

Россия может вести боевые действия на Украине с нынешней интенсивностью минимум два года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет литовских спецслужб.

Достаточное количество ресурсов дают России «высокие цены на нефть, уклонение от санкций и государственные инвестиции», говорится в ежегодной оценке угроз контрразведывательного управления государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности при министерстве национальной обороны Литвы.

Россия реформировала и усилила свою армию в 2023 году и находится на пути к расширению своего военного потенциала вдоль границы с НАТО, в том числе рядом с Финляндией, отмечают спецслужбы.

«Москва способна оценить извлеченные уроки и повысить свою боевую эффективность», — подчеркивается в докладе.

6 марта министр обороны России Сергей Шойгу приказал улучшить возможности контрбатарейной борьбы артиллерии ВС РФ.

Ранее бывший разведчик США заявил о неспособности ВСУ остановить наступление России.