В Турции заявили, что армия может провести крупную наземную военную операцию в Ираке

Турецкая армия планирует крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

«Прежде всего, в регионе, где проводилась операция «Коготь-замок», будет проведена крупномасштабная наземная операция», — заявил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.

По его словам, Анкара перед операцией достигла соглашения с центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля (столица Иракского Курдистана).

Турция, по данным Hürriyet, намерена «закрыть» от военизированной организации все 378 км границы с Ираком.

В октябре военно-воздушные силы Турции провели крупнейшую воздушную операцию на севере Сирии, целью которой были объекты Рабочей партии Курдистана и ее сирийского крыла — «Сил народной самообороны» (СНС). В рейде задействовали 30 боевых самолетов.

Ранее министр обороны Турции заявил об успехе спецоперации на севере Ирака.