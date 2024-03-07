Американский профессор не смог гарантировать Украине защиту НАТО

Вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО) не гарантирует Украине защиту со стороны западных стран. Об этом заявил профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy (FP).

«Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован», — считает Уолт.

По его словам, американцы выступают за широкую интерпретацию пятой статьи, согласно которой участники альянса смогут действовать так, как посчитают нужным.

7 марта депутат Госдумы РФ от Крыма генерал запаса Леонид Ивлев заявил, что появление боевой авиации стран НАТО в Черном море является вызовом России.

Накануне военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. По мнению специалиста, если такое решение будет принято, Запад будет втягивать своих граждан в конфликт постепенно.

До этого военный эксперт Борис Рожин раскрыл последствия ввода войск НАТО на Украину. По его словам, ввод в эту страну контингента альянса станет шагом к третьей мировой войне.

Ранее в России призвали не обращать внимания на воинственные заявления Макрона.