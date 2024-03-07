Украинский пленный рассказал, что обморозил ноги во время службы в ВСУ

Украинский военнопленный по имени Владимир Бугарь, который сдался ВС РФ во время боев в Авдеевке, рассказал об ужасных условиях содержания в ВСУ, из-за которых он обморозил ноги. Подробности разговора опубликовало РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Нам дали оружие, боеприпасы и забросили в район Авдеевки. Мы сидели в подвале. Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей. В подвале мы просидели 55 суток», — рассказал боец.

По словам Бугаря, изначально его мобилизовали под ложным предлогом, вызвав в сельсовет, после чего увезли на подконтрольную Украине территорию ДНР. Военный утверждает, что украинских солдат содержали как заключенных, им не хватало даже еды и воды.

После начала боев в Авдеевке Бугаря и еще одного солдата оставили в заброшенном детском саду, пообещав позднее эвакуировать, но не сдержали слово. Как отметил мужчина, если бы его с товарищем не нашли российские военные, то они бы скорее всего долго не протянули из-за голода.

17 февраля главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что приказал солдатам страны оставить Авдеевку. По словам военачальника, он принял такое решение из-за необходимости перебросить украинские подразделения на более выгодные позиции.

В российском правительстве пообещали восстановить Авдеевку за год после того, как от города отодвинут линию фронта.

Ранее бывший замглавы минобороны Украины Анна Маляр назвала сдачу Авдеевки освобождением.