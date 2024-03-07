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В Курской области снова объявлена ракетная опасность

Старовойт сообщил о ракетной опасности на территории Курской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Старовойт посоветовал жителям региона укрываться в своих домах в помещениях без оконных проемов и со сплошными стенами: в ванной, кладовой или коридоре.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — указал губернатор.

В ночь на 7 марта ракетная опасность в Курской области уже объявлялась.

Днем ранее сигнал ракетной тревоги был объявлен в Суджанском районе Курской области после прилета украинских беспилотников.

До этого Старовойт сообщил, что украинская армия атаковала регион беспилотником, в результате чего произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ стали запускать морские дроны «стаями».

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Операция на Украине
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