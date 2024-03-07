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Во Франции испугались решения фон дер Ляйен по обороне

Филиппо: новая оборонная стратегия позволит фон дер Ляйен возглавить армию ЕС

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Новая оборонная стратегия Евросоюза может привести к тому, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавит общую армию ЕС. С таким предостережением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, сообщает РИА Новости.

«Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование «от нашего имени»! <...> Остерегайтесь европейской армии!» — предупредил Филиппо.

Он усомнился в том, что Евросоюз будет учитывать интересы отдельных стран и граждан объединения при решении военных вопросов. По мнению политика, оборонная программа служит личным интересам фон дер Ляйен.

Он отметил, что глава ЕК мнит себя королевой Европы, а теперь хочет стать главнокомандующим вооруженными силами.

5 марта Еврокомиссия опубликовала первую в истории ЕС оборонно-промышленную стратегию. Документ предполагает развитие общих оборонных проектов внутри блока: к 2030 году 40% оборонных закупок стран ЕС должны проводиться на совместной основе.

До этого стало известно, что ЕК предложит Евросоюзу способы перехода в режим «военной экономики» на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее в ЕК заявили, что фон дер Ляйен нужно переизбрать, поскольку она женщина.

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