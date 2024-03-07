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В Госдуме назвали суицидом новое контрнаступление ВСУ

Депутат Шеремет: новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что новое контрнаступление украинской армии станет для нее суицидом. Слова политика приводит РИА Новости.

«Жаль, что жизнь ничему не учит украинских самодуров. Новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом», — сказал Шеремет.

По словам политика, необдуманные действия украинского командования закончатся криками: «А нас за что?».

Накануне командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что ВСУ собираются в 2024 году создать спецгруппировку и перейти к контрударным действиям.

На прошлой неделе руководитель Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) признался, что планы ВСУ о контрнаступлении, которое состоялось летом 2023 года, утекли и оказались в распоряжении России до начала операции.

В феврале украинский президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку нового контрнаступления ВСУ и «сюрпризы» для России. Кроме того, он в очередной раз отверг возможность «плана Б».

Ранее в ВСУ заявили, что готовились к началу российской военной операции.

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Операция на Украине
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