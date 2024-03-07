Союзники Киева почти собрали деньги на покупку снарядов для ВСУ

Партнеры Киева собрали почти все средства, необходимые для финансирования чешской инициативы по закупке 800 тыс. снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается в статье, снаряды могут быть доставлены на Украину в течение нескольких недель. Точные сроки будут зависеть от контрактных обязательств и графиков поставок и могут измениться, сообщили источники агентства на условиях анонимности.

По оценкам экспертов, Украине ежемесячно требуется около 200 тыс. снарядов, чтобы продолжать боевые действия.

Сообщается, что Чехия выступит в качестве посредника между Киевом и правительством стран, желающих профинансировать закупку боеприпасов, которые затем будут отправлены на Украину.

«Существует положительный прогресс в отношении чешской инициативы. Но мы можем оценить положительные результаты, когда снаряды окажутся в Украине», — цитирует агентство слова украинского президента Владимира Зеленского.

До этого в США усомнились, что поставка Taurus и F-16 Украине изменит расклад сил на поле боя.

Ранее экс-генсек НАТО предложил альянсу отдавать Украине любое оружие.