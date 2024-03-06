Украинский командующий заявил о подготовке к контрудару в 2024 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются создать спецгруппировку и в этом году перейти к контрударным действиям. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона.

«Наша задача — стабилизировать линию фронта... и максимально сделать перегруппировку», — отметил он.

Командующий обратил внимание на необходимость вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления, на полигоны, чтобы создать группировку, способную на контрударные действия.

3 марта британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале сообщил о панике в ЕС из-за ухудшения ситуации на Украине.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News анонсировал подготовку нового контрнаступления ВСУ и «сюрпризы» для России. Он также в очередной раз отверг возможность «плана Б», отметив, что украинская армия будет «выживать», если не получит дополнительную военную помощь от США.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.