Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский командующий заявил о подготовке к контрудару в 2024 году

Украинский командующий Павлюк заявил о подготовке контрудара в этом году

close
100%
Alex Babenko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются создать спецгруппировку и в этом году перейти к контрударным действиям. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона.

«Наша задача — стабилизировать линию фронта... и максимально сделать перегруппировку», — отметил он.

Командующий обратил внимание на необходимость вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления, на полигоны, чтобы создать группировку, способную на контрударные действия.

3 марта британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале сообщил о панике в ЕС из-за ухудшения ситуации на Украине.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News анонсировал подготовку нового контрнаступления ВСУ и «сюрпризы» для России. Он также в очередной раз отверг возможность «плана Б», отметив, что украинская армия будет «выживать», если не получит дополнительную военную помощь от США.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами