Минобороны РФ прокомментировало удар по Одессе

Удар по Одессе 6 марта был осуществлен из высокоточного ракетного оружия и поразил ангар с морскими дронами ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар произвели в 11:40 мск. Его целью был ангар в промышленном портовом районе Одессы, где готовили к боевым операциям безэкипажные катера, которые также называют морскими беспилотниками.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», — отчитались в министерстве.

Днем 6 марта греческая газета «Прототема» сообщила, что российские войска нанесли удар по кортежу украинского лидера Владимира Зеленского в городе Одессе. По данным издания, глава государства направлялся на встречу с представителями Афин. В публикации подчеркивалось, что в момент атаки греческая делегация во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом находилась всего в 150 метрах от кортежа Зеленского.

Позднее то же издание рассказало, что глава Украины остался жив после обстрела и провел встречу с греческим премьером.

Ранее российские истребители перехватили над Черным морем самолеты ВВС Британии.