ВС России поразили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Хмельницкой областях

ВС России поразили авиатехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромах в Днепропетровской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

Оперативно-тактической авиацией, а также беспилотными летательными аппаратами были поражены авиационная техника, склады авиационных боеприпасов.

Кроме того были уничтожены склады топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области.

До этого министерство обороны России сообщило, что российские военные за сутки поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ. Отмечается, что также были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 106 районах.

28 февраля сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли серию ударов по целям в Одессе. Предположительно, авиация поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения в порту Южный.

Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.