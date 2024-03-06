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ВСУ обстреляли поселок в Шебекинском районе Белгородской области

Гладков: в белгородском поселке Красное при обстреле ВСУ загорелся частный дом

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное, который находится в Шебекинском городском округе Белгородской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее один из украинских снарядов попал в частный дом, из-за чего в здании начался пожар.

«Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после окончания обстрела», — написал руководитель областной администрации.

Утром 6 марта губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска нанесли удар по Железногорскому району. Как он отметил, для атаки ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В результате удара в Курской области загорелся склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Позже в Telegram-канале Mash появилась информация, согласно которой поврежденный объект находится на территории горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева.

Ранее ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области.

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Обстрелы Белгородской области
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