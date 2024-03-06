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В бундестаге обсудят скандал с прослушкой германских офицеров

Комитет бундестага рассмотрит инцидент с утечкой переговоров офицеров бундесвера

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Global Look Press

Комитет германского парламента по обороне рассмотрит инцидент с утечкой переговоров офицеров бундесвера, которые обсуждали возможность нанести ракетный удар по Крымскому мосту. Об этом сообщается на сайте бундестага.

Обсуждение скандала вокруг переговоров о планировании ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus намечено на понедельник, 11 марта. Это будет единственной темой обсуждения — с докладом должны выступить представители германского правительства.

Кто именно будет представлять кабмин ФРГ на обсуждении — неизвестно. Обсуждение скандальных переговоров пройдет под председательством депутата Мари-Агнес Штрак-Циммерман от Свободной демократической партии.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф по время вызова в российский МИД не ставил под сомнение подлинность опубликованной записи с разговором германских военных о возможной атаке на Крымский мост.

Ранее в МИД РФ заявили, что денацификация в Германии не завершена.

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