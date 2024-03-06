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Стало известно, когда Швеция официально станет членом НАТО

TV4 Nyheterna: Швеция официально вступит в НАТО 11 марта

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Швеция официально станет членом Североатлантического альянса 11 марта. Об этом сообщает телеканал TV4 Nyheterna.

«Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем», — отметил телеканал.

По информации издания, на церемонии подписания акта о присоединении Швеции к НАТО будут присутствовать премьер-министр страны Ульф Кристерссон и главнокомандующий шведскими вооруженными силами Микаэль Бюден.

До этого директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг заявлял, что отказ от нейтрального статуса и вступление в НАТО обернется для Швеции ростом расходов, зависимостью от США и угрозами в сфере собственной безопасности.

Ранее в Швеции заявили о необходимости противодействия трем «авторитарным странам».

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