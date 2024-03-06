Песков рассказал о судьбе американских самолетов на Украине

Российские военные уничтожают американские танки в зоне спецоперации, то же самое будет и с американскими самолетами, если Соединенные Штаты решатся поставить их Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем выступлении на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

«Танки США ездят по территории Российской Федерации. Это плохо, но они ездят до какого-то момента, а потом они горят. Мы будем их уничтожать дальше. И если там полетят американские самолеты, я не сомневаюсь, наши военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали», — уверен Песков.

Также он подчеркнул, что Запад играет с огнем, рассуждая о необходимости направить своих солдат на Украину. Песков предостерег, что такие обсуждения рискуют привести к «деградации ситуации». Представитель Кремля указал, что для Москвы главное — достичь целей, а РФ всегда будет открыта для политико-дипломатических вариантов их достижения.

Ранее Песков заявил о нежелании РФ мириться с критикой стран «золотого миллиарда».