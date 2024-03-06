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В Екатеринбурге военные посетили склад Wildberries для постановки сотрудников на учет

Военные следователи посетили склад Wildberries для постановки мигрантов на учет

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Военные следователи посетили склад Wildberries в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге с проверкой, 30 сотрудников маркетплейса поставят на воинский учет. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе Военного следственного управления (ВСУ) СКР по Центральному военному округу.

Отмечается, что по результатам рейда будут поставлены на учет работники-мигранты, которые получили гражданство России.

По данным Ura.ru, с ноября 2023 года в Свердловской области на воинский учет поставили около 600 бывших иностранцев. Более 180 из них заключили контракты с Министерством обороны РФ.

В России 1 апреля начинается весенний призыв в армию. В 2024 году он пройдет по-новому — с учетом повышения призывного возраста. В 2023 году парламент принял поправки в закон о повышении его верхней границы с 27 до 30 лет. Срок службы останется прежним — один год. Кроме того, теперь бумажные документы, которые раньше вручались призывнику лично под подпись, будут дублироваться в электронной форме и приходить в личный кабинет на портале «Госуслуг». Подробнее — в материале «Гзеты.Ru».

Ранее на Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии.

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