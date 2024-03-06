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Песков признал наличие некоторых проблем со снабжением ВС РФ

Песков посчитал неизбежными некоторые проблемы со снабжением участников СВО

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РИА Новости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неизбежными определенные проблемы со снабжением военнослужащих страны из-за масштабов специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова передает РИА Новости.

В среду, 6 марта, представитель президента РФ принимает участие в марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание». Мероприятие организовано в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит на федеральной территории Сириус.

«Определенные проблемы с учетом масштабов операции неизбежны, с учетом продолжительности линии фронта свыше тысячи километров. И за два года в Вооруженных силах [РФ] была проделана огромная работа и ликвидировано очень много недостатков, которые были выявлены в первое время», — сказал Песков, комментируя ситуацию на фронте.

Но, по словам пресс-секретаря Кремля, российские солдаты все еще нуждаются в общей помощи со стороны населения и продолжат нуждаться в ней в будущем. В связи с этим он выразил радость от того, что граждане РФ едины в своем порыве помогать участникам боевых действий.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил снабжение армии страны оружием и боеприпасами.

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Операция на Украине
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