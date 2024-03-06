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В Одессе произошел взрыв

«Общественное» сообщило о взрыве в Одессе после объявления воздушной тревоги

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Stanislaw1999/Shutterstock

Взрыв произошел в Одессе на юге Украины днем шестого марта. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Одессе раздался взрыв», — говорится в публикации.

До этого на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

5 марта воздушная тревога объявлялась в пяти областях Украины. Сирены раздавались в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

В ночь на 5 марта в Одессе произошла серия взрывов. По информации украинских СМИ, в городе работала система противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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