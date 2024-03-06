ВМС Британии сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Совершено нападение на британское судно в 54 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Аден. Об этом сообщило в соцсети X управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС).

UKMTO заявили, что в настоящее время британские власти ведут расследование. В управлении призвали корабли проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Других подробностей не приводится.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

В феврале хуситы ударили по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, в результате чего оно получило серьезные повреждения. Вечером 1 марта судно затонуло. Глава Высшего революционного комитета «Ансар Аллах» Мохаммед Али аль-Хути возложил ответственность за удары по судну на премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.