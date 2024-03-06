Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВМС Британии сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили об атаке на судно недалеко от йеменского Адена

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Совершено нападение на британское судно в 54 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Аден. Об этом сообщило в соцсети X управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС).

UKMTO заявили, что в настоящее время британские власти ведут расследование. В управлении призвали корабли проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Других подробностей не приводится.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

В феврале хуситы ударили по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, в результате чего оно получило серьезные повреждения. Вечером 1 марта судно затонуло. Глава Высшего революционного комитета «Ансар Аллах» Мохаммед Али аль-Хути возложил ответственность за удары по судну на премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами