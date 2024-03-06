В Курске и Курской области работает ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) работает над Курском и Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В небе над Курском и Курской областью работает ПВО», — написал он.

Глава Курской области призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее Роман Старовойт заявил, что резервуар с топливом, по которому ударил беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), находился на складе горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа в Курской области.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что украинский беспилотник атаковал горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева в Железногорске Курской области.

В этот же день украинские дроны дважды атаковали Воронежскую область. Минобороны России подтвердило уничтожение дрона над регионом.

Ранее ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области.