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Губернатор Старовойт подтвердил повторную атаку БПЛА на Курскую область

Старовойт: БПЛА ВСУ попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Курской области

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Depositphotos

Резервуар с топливом, по которому ударил беспилотный летательных аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), находится на складе горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе», — написал он.

По данным Старовойта, в результате атаки никто не пострадал, оперативные службы работают на месте инцидента.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что украинский беспилотник атаковал горно-обогатительный комбинат имени А. В. Варичева в Железногорске Курской области.

Изначально об атаке дрона ВСУ сообщил Роман Старовойт. Он сказал, что произошел пожар на складе с горюче-смазочными материалами, но не уточнил, где именно.

В этот же день украинские беспилотники дважды атаковали Воронежскую область. Минобороны России подтвердило уничтожение дрона над регионом.

Ранее ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области.

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