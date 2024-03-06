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Стало известно о пострадавших от атаки беспилотника на комбинат в Курской области

В результате атаки БПЛА на комбинат в Курской области никто не пострадал

В результате атаки беспилотника на горно-обогатительный комбинат (ГОК) имени А. В. Варичева в Железногорске Курской области пострадавших нет. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

Атака дрона привела с пожару в резервуаре с топливом на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), пояснили в ГОК.

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал горно-обогатительный комбинат имени А. В. Варичева в Железногорске Курской области. По данным канала Mash, украинские военные могли запустить БПЛА с территории Сумской области Украины.

Накануне в Белгородской области после атаки трех дронов ВСУ загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое. В этот же день в Самарской области спецслужбы Украины попытались устроить «экологическую катастрофу». В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближения БПЛА противника. По данным Минобороны РФ, ночью 5 марта средства ПВО уничтожили над регионом три украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве не уточнили, связаны ли дроны с инцидентом. Подробности — в материале «Газеты.ру».

Ранее под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа.

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