Успехи российской армии вынуждают Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходить в глубокую оборону и строить фортификационные сооружения, но свой момент для этого украинские войска уже упустили. Такое мнение высказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

«Это очевидно, что сегодняшние наши успехи на фронте вынуждают противника переходить к глубокой обороне и, соответственно, строить укрепления. И то, что они это начинают только сейчас, говорит о том, что свой момент на постройку они упустили», — сказала она.

Он добавил, что Украине вряд ли удастся соорудить оборону такого же уровня, как это сделали российские войска.

До этого Балицкий выразил надежду, что Вооруженные силы России в ближайшее время возьмут под свой контроль всю часть региона, занятую украинскими войсками.

28 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении.

Ранее в Запорожье рассказали о преимуществе российской армии над ВСУ.