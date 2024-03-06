Власти Херсона рассказали о повреждениях инфраструктурных объектов

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объектов критической инфраструктуры в городе.

«Повреждены объекты критической инфраструктуры… Зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру», — пояснил Прокудин.

При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

5 марта украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы.

Также 4 марта украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в Днепре на фоне воздушной тревоги. В Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях действовала воздушная тревога.

1 марта в Николаеве и подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. В Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины также действовала воздушная тревога.

Ранее в Одессе произошли взрывы.