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В России вынесли приговор Зеленскому за отказ от участия в боевых действиях

В Забайкалье Зеленского осудили на два года за отказ от участия в боях

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В Забайкальском крае вынес приговор Валерию Зеленскому за отказ от участия в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным Борзинского гарнизонного военного суда, военный устно и письменно отказался участвовать в боевых действиях и не поехал в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач.

За это суд приговорил Зелинского к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

До этого участника военной спецоперации на Украине задержали в Брянской области по подозрению в диверсии на железной дороге. Как выяснили журналисты, 21-летнего мужчину подозревают в поджоге релейного шкафа и трансформаторной подстанции на перегоне Чернец — Полпинская. После диверсии, которая произошла 25 февраля, правоохранители нашли неподалеку от перегона зимнюю куртку с прожженными рукавами, и сохранившаяся на ней ДНК позволила вычислить предполагаемого поджигателя.

Ранее курсанта российского военного училища приговорили к 12 годам за шпионаж.

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