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В российском регионе сбили украинский беспилотник

Губернатор Гусев: над территорией Воронежской области ликвидирован БПЛА ВСУ

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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительной информации, последствий на земле не обнаружено.

«Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — написал глава региона.

5 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о запущенном со стороны ВСУ дроне в селе Новопетровка.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах рассказали, что после падения беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара.

Ранее ВСУ обстреляли ж/д станцию в Курской области.

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