Солдаты из Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения отразили попытку приближения нескольких групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) к российским позициям на Северском участке фронта. Об этом сообщили представители министерства обороны РФ журналистам РИА Новости.

После разведки местности, включая использование беспилотных летательных аппаратов, были обнаружены движения вооруженных групп ВСУ в лесопосадках близ передовых позиций российских войск.

Координаты противника были переданы на пункт управления, и расчет 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» нанес удачный огневой удар, заставив украинских солдат отступить и вернуться в исходный район. Действия десантников-гранатометчиков были скрытыми, что помогло им оставаться незамеченными для противника.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ и «сюрпризах» для России. Он также в очередной раз отверг возможность «плана Б», отметив, что ВСУ будут «выживать», если не получат дополнительную военную помощь от США. В Госдуме же сочли слова украинского лидера попыткой «создать видимость» возможного контрнаступления, подчеркнув, что у Киева «недостаточно» сил и резервов для его проведения.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.