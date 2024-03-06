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В Киеве заявили о появлении из-за Зеленского некомпетентных командиров в ВСУ

Экс-замминистра Тука: в ВСУ из-за Зеленского появятся некомпетентные командиры

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу NewsRoom заявил, что кадровые перестановки в армии могут привести к тому, что ключевые должности займут некомпетентные сторонники президента страны Владимира Зеленского.

Экс-чиновник напомнил, что Зеленский выдал главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии. Но ввиду того, что сам Сырский является креатурой президента, новые командиры ВСУ, скорее всего, будут назначаться без учета знаний и опыта, а на основании лишь одной лояльности к Зеленскому.

До этого опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине. Залужный получил бы в первом туре 41,4%, президент страны Владимир Зеленский — 23,7%. Во втором туре Залужный набрал бы 67,5% , в то время как Зеленский только 32,5%.

Ранее на Западе не исключили изменения позиции Зеленского по переговорам с Россией.

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