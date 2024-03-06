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В США завили, что филиппинский и китайский корабли столкнулись из-за действий КНР

Госдеп США: корабли КНР и Филиппин столкнулись из-за действий Китая

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Global Look Press

Корабли береговой охраны КНР и Филиппин столкнулись в Южно-Китайском море из-за якобы провокационных действий Пекина. Об этом заявил глава пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты поддерживают нашего союзника — Филиппины — в свете провокационных действий КНР в отношении законных операций Филиппин в Южно-Китайском море 5 марта», — отметил он.

По словам представителя Госдепа, китайские корабли совершили опасные маневры и использовали водометы против кораблей Филиппин, доставлявших провиант филиппинским военным на корабль Sierra Madre. Он утверждает, что » это привело к ряду столкновений, минимум один филиппинский корабль был поврежден, пострадал филиппинский личный состав, филиппинский экипаж подвергся угрозе».

Как отметил Миллер, Вашингтон осуждает действия Китая и призывают Пекин отказаться от «опасных и дестабилизирующих шагов».

5 марта береговая охрана Филиппин заявила, что ее корабль был поврежден в результате столкновения с кораблем береговой охраны КНР в Южно-Китайском море у рифа Жэньай, пострадали четыре человека. В свою очередь управление морской полиции КНР обвинило филиппинский корабль в том, что тот действовал непрофессионально и опасно, умышленно врезался в китайское судно.

Ранее сообщалось, что власти США опасаются шпионажа через китайские краны в портах.

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