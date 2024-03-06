Пентагон фиксирует рост числа российских судов, проходящих через Берингов пролив

Пентагон фиксирует значительное увеличение числа российских судов, которые проходят через Берингов пролив, что беспокоит США. Об этом сообщил вице-адмирал американских ВМС Питер Готье, передает ТАСС.

Готье выступил на конференции, организованной американской некоммерческой организацией RAND (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО). Во время своего выступления он заявил, что минобороны США после начала военной операции на Украине «стали свидетелями масштабного изменения российского судоходства».

По его словам, вместо обычного движения против часовой стрелки, идущего через Северный морской путь на запад вокруг Европы, а затем в другие порты, маршрут изменился из-за санкций, и теперь корабли движутся по часовой стрелке на восток, а затем вниз через Берингов пролив.

Рост трафика судов беспокоит США. Вице-адмирал американских ВМС подчеркнул, что это «имеет потенциальные последствия с точки зрения безопасности, так как мы являемся пограничной страной с Россией». О каких последствиях может идти речь, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что российский «теневой флот» столкнулся с проблемами из-за санкций США.