Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции заявили о начале на Украине «особой войны» НАТО

Cumhuriyet: западные страны хотят перейти к тактике диверсий против России

close
100%
«Полищук Ирина Владимировна»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Полищук Ирина Владимировна»

Страны Запада планируют продолжить конфликт на Украине с помощью усилий военных специалистов и диверсий. Об этом написал журналист из турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер в своем материале.

Он отметил, что США и их союзники не могут напрямую отправить солдат на Украину для участия в боевых действиях, но начали экспортировать «особую войну» для длительного разрешения конфликта.

Гюллер уточнил, что под «особой войной» понимаются диверсионные операции НАТО против России, что подтверждают данные о базах ЦРУ на Украине и радиопереговоры немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту.

Таким образом, он предположил, что США могут расширить тренировочные миссии на Украине и провести «особую войну» в рамках своей стратегии.

До этого, после обнародования разговора о возможных ударах по Крымскому мосту, официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Германии объяснений.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что большая часть информации из опубликованного разговора была доступна общественности, хотя часть информации не предназначалась для широкого круга лиц.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

Все новости на тему:
Утечка разговора военных ФРГ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами