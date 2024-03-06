Страны Запада планируют продолжить конфликт на Украине с помощью усилий военных специалистов и диверсий. Об этом написал журналист из турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер в своем материале.

Он отметил, что США и их союзники не могут напрямую отправить солдат на Украину для участия в боевых действиях, но начали экспортировать «особую войну» для длительного разрешения конфликта.

Гюллер уточнил, что под «особой войной» понимаются диверсионные операции НАТО против России, что подтверждают данные о базах ЦРУ на Украине и радиопереговоры немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту.

Таким образом, он предположил, что США могут расширить тренировочные миссии на Украине и провести «особую войну» в рамках своей стратегии.

До этого, после обнародования разговора о возможных ударах по Крымскому мосту, официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Германии объяснений.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что большая часть информации из опубликованного разговора была доступна общественности, хотя часть информации не предназначалась для широкого круга лиц.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.