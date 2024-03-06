Взрывы произошли в Киевской области

Взрывы произошли этой ночью в Киевской области Украины, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщила Киевская областная военная администрация.

«В регионе работают силы ПВО», — говорится в сообщении. Другие подробности на текущий момент не приводятся.

Сейчас воздушная тревога действует в 13 областях страны, в том числе в столичной.

При этом в самой украинской столице — Киеве — предупреждение об угрозе с воздуха не объявлялось.

До этого стало известно о серии взрывов в Одессе.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.