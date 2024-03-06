В Минобороны Британии рассказали, когда начнут поставки ВСУ новых снарядов

Великобритания начнет первые поставки артиллерийских снарядов на Украину в период с апреля по июнь 2024 года. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Джеймс Хиппи, передает ТАСС.

Эти поставки запланированы в рамках пакета военной помощи Украине на 245 млн фунтов, который был анонсирован 24 февраля.

Замглавы Минобороны Британии заявил, что они будут осуществлены в первом квартале 2024-2025 финансового года.

До этого британская газета The Guardian писала, что Великобритания призывает Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера.

27 февраля в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон не планирует отправлять свои войска на Украину.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.