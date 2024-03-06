Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны Британии рассказали, когда начнут поставки ВСУ новых снарядов

Хиппи: Британия начнет поставки ВСУ артснарядов в период с апреля по июнь

close
100%
Frank Augstein/AP

Великобритания начнет первые поставки артиллерийских снарядов на Украину в период с апреля по июнь 2024 года. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Джеймс Хиппи, передает ТАСС.

Эти поставки запланированы в рамках пакета военной помощи Украине на 245 млн фунтов, который был анонсирован 24 февраля.

Замглавы Минобороны Британии заявил, что они будут осуществлены в первом квартале 2024-2025 финансового года.

До этого британская газета The Guardian писала, что Великобритания призывает Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера.

27 февраля в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон не планирует отправлять свои войска на Украину.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами