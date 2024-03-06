В Британии заявили, что начнут поставки ВСУ новых снарядов в период с апреля по июнь

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что артиллерийские снаряды, ранее обещанные Лондоном Киеву, начнут поступать на Украину в период с апреля по июнь этого года. Об этом, ссылаясь на письменный ответ чиновника на вопрос теневого министра обороны Великобритании от оппозиционной Лейбористской партии Джона Хили, сообщает ТАСС.

По словам Хиппи, первые поставки боеприпасов из анонсированного 24 февраля британского пакета военной помощи Киеву на 245 млн фунтов ($310 млн) будут осуществлены в первом квартале 2024-2025 финансового года, то есть в апреле — июне.

Ранее сообщалось, что Бельгия выделит €200 млн на срочную закупку снарядов калибра 155 мм для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные союзники Украины организовали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного оружия.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.