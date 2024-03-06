США считают, что оборонительные рубежи Украины сдвигаются в «неправильном направлении»

Оборонительные линии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне продвижения российские войск смещаются в «неправильном направлении». Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, Россия продолжает продвигаться на запад с территории Донбасса, поэтому пришло время дать украинской армии необходимые средства для обороны.

Он отметил, что американская администрация обеспокоена тем, что задержка с выделением дополнительной помощи по линии национальной безопасности США «окажет пагубное воздействие на украинских военнослужащих на поле боя». Кирби назвал это главной проблемой в данный момент.

Отвечая на вопрос, обеспокоены ли США из-за возможного раскола в рядах союзников Украины, чиновник заявил, что Украина пользуется огромной международной поддержкой и солидарностью и в Европе «существует невероятное единство».

До этого генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ пользуются новой мощной тактикой, которая помогает им продвигаться вперед.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.