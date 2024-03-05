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Нарышкин прокомментировал заявления Макрона

Нарышкин считает, что заявления Макрона толкают мир к третьей мировой войне

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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона насчет солдат НАТО на Украине толкают мир к третьей мировой войне. Об этом заявил в эфире телеканала »Соловьев Live» директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Резкие и угрожающие заявления президента Макрона Нарышкин назвал примером политической безграмотности нынешних европейских элит.

«Конечно, печально это видеть, печально наблюдать, печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находятся на очень низком уровне и они все реже и реже демонстрируют наличие у них хоть какого-либо здравого смысла. Но заявление этим крайне опасно», — заявил Нарышкин.

Президент Франции Макрон сначала сказал, что странам НАТО стоит рассмотреть возможность отправить собственных солдат на Украину, а затем, после масштабной критики и отказа со стороны коллег по НАТО, он заявил, что отправка французских солдат на фронт не стоит на повестке дня.

До этого в МИД Италии охарактеризовали идею Макрона об отправке войск на Украину.

Ранее Макрона обвинили в попытке втянуть Францию в войну.

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